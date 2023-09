Gennaro Gattuso riparte dalla Francia. Dopo l'esperienza al Valencia in Spagna e la trattativa non andata in porto con il Lione (che poi ha scelto Fabio Grosso per il dopo Laurent Blanc), l'allenatore italiano ex Milan e Napoli è destinato alla panchina del Marsiglia.



L'OM trova così il nuovo allenatore che cercava dopo le dimissioni dello spagnolo Marcelino, arrivato la scorsa estate in seguito al divorzio con il croato Igor Tudor. Nelle ultime due trasferte (pareggio per 3-3 con l'Ajax in Europa League e sconfitta per 4-0 contro il PSG in campionato) in panchina era andato Abardonado.