Ora non c’è più spazio per passi falsi. Il tempo è finito, il margine di errore non esiste più. In una settimana, poco meno,, in cui i passi indietro sono stati enormi. Da tanti punti di vista: risultati, gioco, considerazione in Italia e Europa.Sì, perché la squadra che con Sarri - ma anche con il primo Ancelotti - era capace di giocar bene, imporsi e stupire in campionato così come in Champions è sparita.In Europa League il girone con Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka è stato superato non senza problemi, mentre in Coppa Italia dopo le vittorie con Empoli e Spezia è arrivato il netto ko in semifinale con l’Atalanta.a. Questi i risultati, che sono però la punta di un iceberg ben più grande:Gattuso chiede veleno ai suoi giocatori e si giustifica ricordando i tanti infortuni:, si è legittimamente lamentato dopo la sconfitta di giovedì con il Granada.. La domanda da porsi, semmai, riguarda la preparazione effettuata a inizio anno. E poi, in una stagione comunque compressa e quindi complessa, in cui si gioca ogni tre giorni, è comunque giusto allenarsi sempre? Tant’è, le assenza per infortuni vari sono state e sono tante, senza contare poi i casi Covid (guariti da ieri, almeno, Koulibaly e Ghoulam).C’è bisogno di una svolta, immediata.. Un obiettivo, con relativi incassi, inderogabile, da centrare a ogni costo. I nerazzurri di Bergamo non sono l’avversario ideale in questo momento, ma Gattuso può far leva sulla voglia di rivincita dopo la Coppa Italia.. O, comunque, per giocarsi fino alle fasi finali. Una settimana, Atalanta e Granada: Gattuso può salvare la stagione e così, forse, la panchina per il prossimo anno.