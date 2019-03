Purtroppo quel gol di Vecino nel derby ha rotto l’incantesimo. Dal magic moment delle 5 vittorie di fila il Milan è piombato in crisi, nera, dentro e fuori dal campo. E adesso la qualificazione alla prossima Champions League, che sembrava quasi acquisita, è davvero a forte rischio. E il calendario non è certo favorevole ai rossoneri. La serataccia di Genova è stata preceduta da una conferenza stampa surreale di Gattuso in cui il mister prelude a un addio a fine stagione: il modo peggiore per lasciarsi alle spalle la batosta del derby e per ricostruire la serenità di un gruppo con evidenti problemi. E la squadra scende in campo a Genova con la stessa testa dell’approccio al derby.



Il pastrocchio di Donnarumma che spalanca la porta a Defrel segna la partita ma è frutto di una concentrazione totalmente assente. Sua e del resto della squadra. In 20 minuti sono 4 gli assist fatti dalla linea difensiva rossonera a Quagliarella e compagni. Il primo tempo del Milan è imbarazzante. Alcune scelte di Gattuso sono incomprensibili, tra queste Castillejo e Bakayoko fuori ruolo nel primo tempo e Calabria nella ripresa. Ma la cosa che proprio non ci si spiega è la panchina di Paquetà che quando entra, in soli 15 minuti cambia volto al Milan. All’esclusione del nazionale brasiliano fanno da contraltare le solite prestazioni lente e compassate della coppia Suso/Calhanoglu che toccando mille volte la palla non riescono mai a servire Piatek in velocità. Qualcuno sostiene che proprio l’esclusione del pupilllo brasiliano sia uno dei principali motivi di attrito tra l’allenatore e Leonardo. Di attrito sicuramente si deve parlare, soprattutto dopo le dichiarazioni di Gattuso che dopo il derby pare aver capito che il suo futuro non sarà più sulla panchina rossonera. Non a caso, subito dopo la sconfitta di Marassi, Leonardo si precipita in conferenza stampa per provare a restituire all’ambiente la smarrita serenità e non vanificare sul più bello la rimonta Champions, obiettivo fondamentale per il futuro della società.



Per mettere in atto la rimonta Leonardo ha convinto la società a spendere 70 milioni nel mercato di gennaio e il Milan non può permettersi di tenere i 35 milioni di Paquetà in panchina e non valorizzare i 35 di Piatek servendolo in modo inadeguato. Nella sua intervista post sconfitta Leonardo coglie l’occasione per puntualizzare anche sulle discutibili decisioni di Orsato che hanno reso impossibile raddrizzare una partita stortissima. Una partita che il Milan in ogni caso ha meritato di perdere.