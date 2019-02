L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di andata di Coppa Italia, pareggiata 0-0 contro la Lazio all'Olimpico.



BENE IN DIFESA - “A livello difensivo abbiamo fatto molto bene. La Lazio è una squadra molto fisica, ci ha aspettato. Noi abbiamo sbagliato tanto. Era la partita che dovevamo fare. La Lazio è una squadra molto fisica che crea problemi".



POCA QUALITÀ - "A livello di qualità abbiamo fatto un passo indietro.​ In fase difensiva siamo stati bravi ma negli ultimi trenta metri potevamo sviluppare in maniera diversa. Mi tengo stretto il pareggio ma a livello tecnico potevamo fare molto meglio”

PIATEK - “Non è stato mai servito. Cercavamo sempre la verticalizzazione e abbiamo sbagliato su questo. Dovevamo passare dalle mezzali".



MIGLIOR ALLENATORE? - “Ne devo fare tanta di strada per diventare l’allenatore dell’anno. Il merito è dei ragazzi. La fortuna dell’allenatore sono i giocatori, che serve seguano l’allenatore e lo staff. Abbiamo un gruppo giovane che segue quello che proponiamo. Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare così. Non mi interessano i titoli, voglio lavorare e tirare fuori il meglio dai giocatori”.