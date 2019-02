Il Milan ci ha provato sul serio, ha cercato più di un profilo partendo da Deulofeu, passando per Carrasco, Saint Maximin, finendo perfino a Groenveld. Nulla di fatto le condizioni economiche da un lato e la mancanza di convinzione della dirigenza rossonera dall'altro hanno fatto sfumare ogni affare. E alla fine il titolare fisso della fascia mancina sarà ancora una volta Hakan Calhanoglu, trattenuto nonostante i rumors sul suo futuro e da cui ora ci si aspetta la svolta.



LE PAROLE DI GATTUSO - Gennaro Gattuso oggi in conferenza ha mandato un messaggio chiaro, senza nomi, ma con il turco come destinatario stampato a fuoco: "L'esterno sinistro offensivo? Non è arrivato. Noi non facciamo tanto per fare, non abbiamo trovato quello che ci permetteva di fare il salto di qualità e siamo rimasti così. Ho piena Fiducia in quelli che sono qui". Parole di fiducia, che per Calhanoglu valgono doppio perchè fanno il paio con quelle di soltanto un mese fa: "Finchè sarò io l'allenatore Calhanoglu resterà qui". O LA SVOLTA O... - Gattuso si è imposto con la società, ha tolto Calhanoglu dal mercato nonostante la richiesta arrivata per lui da parte del Lipsia. Ora però tocca al centrocampista ripagare la fiducia dell'allenatore alzando e di tanto sia il sui livello di gioco che il suo rendimento. Finora la sensazione è che Calhanoglu sia sempre stato poco sopra o poco sotto il compitino. Per centrare la Champions serve la svolta o il veto al suo addio posto da Gattuso svanirà. Tre mesi per riconquistare e tenersi il Milan, a partire dalla gara con la Roma primo spartiacque della stagione, per lui e per il club.