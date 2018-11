Uno scontro diretto che vale tanto in ottica Champions League. Il Milan affronterà la Lazio domenica alle 18 all'Olimpico con mezza squadra titolare fuori. Rino Gattuso ha lavorato in settimana su diverse soluzioni tattiche, avendo a disposizioni poche alternative per ruolo.



DIFESA A TRE - Pochi dubbi sull'utilizzo della difesa a tre. Il tecnico rossonero ha provato Abate come centrale di destra 'bloccato' con il compito di dar manforte a Zapata che sarà chiamato a una prova da leader. Più a suo agio Rodriguez a sinistra, avendo già giocato in quel ruolo ai tempi del Wolfsburg. Simic invece potrebbe trovare spazio giovedì prossimo nella sfida di Europa League contro il Dudelange.



DOPPIO TREQUARTISTA E IL RUOLO DI CALHANOGLU- Centrale sarà il ruolo di Hakan Calhanoglu, descritto in buone condizioni di forma dopo la paura per il dolore al piede sinistro di inizio settimana. Salvo ricadute, il turco sarà in campo e avrà il doppio compito di agire da mezzala in fase di non possesso e di alzarsi sulla linea dei trequartisti con Suso per non lasciare Cutrone tutto solo tra le maglie della difesa della Lazio. Ha recuperato pienamente Davide Calabria che giocherà da esterno destro di centrocampo, sul versante opposto confermato ancora una volta Diego Laxalt. In mezzo la diga franco-ivoriana composta da Timouè Bakayoko e Franck Kessie.