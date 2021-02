ha dichiarato a Sky dopo la vittoria contro la Juventus: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo giocare.Ospina infortunato? Il calcio è questo, non dobbiamo piangerci addosso. Purtroppo la coperta è corta, speriamo di recuperare presto gli assenti. Quest'anno ho avuto tanti attaccanti fuori, se si fa male ancora qualche centrale dovremo inventarci qualche centrocampista in difesa"."Potevamo dire la nostra, ma ancora c'è ancora tempo. Abbiamo buttato via dei punti facendo dei regali come contro lo Spezia, se siamo ancora in zona Champions è merito dei ragazzi.Ho dato poco spazio a Rrahmani e Maksimovic è in scadenza di contratto, bisogna fare solo i complimenti"., sono grande e vaccinato. Poi posso andare anche sotto casa di chiunque, non è un problema".Non avevo voglia di andare dal barbiere, che parla troppo e mi sono fatto prestare il rasoio di. Mi ha lasciato un buco sul lato destro, forse non lo utilizzava dal 2003.