Parlando ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il Dudelange, Gennaro Gattuso ha parlato anche di mercato: "Ora si parte da zero a zero, bisogna affrontare una squadra all'esordio in Europa e bisogna stare attenti, senza sottovalutarli. Sulla carta abbiamo più di qualcosa rispetto a loro, ma attenzione. Rosa lunga? L'obiettivo sul mercato era questo. L'anno scorso abbiamo notato che alcuni giocatori erano troppo affaticati dopo molte gare e quest'anno si vedrà spesso questa dei convocati, dove in molti sono rimasti a Milanello per riposare e recuperare al meglio".