Vistenelle Coppe, pesata la differenza di competizione e di avversario, considerate le rose e le assenze,. Il calcio, però, non solo non è sempre preventivabile, ma pur nella stessa partita fornisce conclusioni opposte. Che dire, infatti, di una squadra come la Juve che domina lo United, gioca meglio dell’avversario, crea e spreca occasioni in serie e, alla fine, perde per una punizione centrale (Mata) e una laterale (autorete di Bonucci)? Il Milan, invece, in Europa League, avrebbe potuto fare di più solo se avesse giocato meglio. Ma era privo di mezza squadra titolare e, nella ripresa, ha perso anche. Il Betis non è un avversario di primo livello, ma ha mostrato di avere, almeno nel primo tempo, maggiore tecnica e maggiore velocità.Recuperati invece. Formazione facile da prevedere. Intantoche copre il campo, dà equilibrio e permette una compattezza naturale. Donnarumma in porta, difesa a quattro con. In mezzo sicuri del posto sonoa destra conin mezzo. A sinistrase sta bene, altrimenti. Quest’ultimo, però, è un’opzione anche per affiancarenel caso in cui non ce la facesse, che però recupera.(chi, per esempio, se deve uscire uno tra Zapata e Romagnoli? Forse Kessie, ma adattato),La Juve ha giocato a Torino mercoledì, mentre il Milan era a Siviglia giovedì. Il viaggio di rientro pesa meno (non era complicato), ma quando sei risicato con gli uomini pesa tutto.Allegri giocherà condavanti, i primi due di punta, il terzo da finto esterno di destra, probabile trequartista che si abbasserà anche a coprire. Non sono sicuro che giochi Matuidi che, subentrato contro lo United, è stato tra i meno brillanti, mentresta crescendo in modo straordinario. Il problema, per la Juve, è che anche lui viene da un filotto di sei partite, causa operazione di Emre Can, l’unico assente pesante.avrebbe meritato un turno di riposo, sia perché Perin non è esattamente un secondo (anche se lo sta diventando), sia perché l’autogol dicontro lo United è stato provocato da una sua mancata uscita.La partita sarà più fisica che tecnica. La spina dorsale del Milan è ben strutturata, anche se la Juve ha più esplosività nelle gambe. Condivido quel che ha detto Gattuso:naturalmente di uno degli attaccanti. L’allenatore ha nominato anche Cuadrado, ma non credo sarà della partita. Anche come alternative, gli preferirei Douglas Costa e Bernardeschi.Al contrario del Milan,. Con Szczesny (ma non escludo la sorpresa Perin) giocheranno, uno tra. Nell’uno contro uno difensivo Cancelo è più debole di Alex Sandro, ma. Nel calcio moderno lo spazio si cerca sempre più lateralmente e il Milan ha l’uomo per poterselo determinare. Credo in una sfida spettacolare, aperta, avvincente.. Un luogo comune dice che la Juve non sbaglia mai due partite di fila e questo è quasi sempre vero.. In campionato capita spesso: con il Genoa è finita in parità, a Empoli la vittoria è stata risicata e immeritata. Il Milan deve sperare in questo. Perché se parliamo di uomini, infortuni e organico tutto sta dalla parte della Juve.@gia_pad