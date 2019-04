Milan-Lazio un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League. Un punto nelle ultime quattro partite, contro i biancocelesti i rossoneri si giocano la possibilità di difendere il quarto posto e Gattuso ha già le idee chiare sulla formazione. Fiducia all'undici che ha affrontato la Juventus, conferma dunque anche per Fabio Borini che si gioca anche qualcosa in più: il futuro.