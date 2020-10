Torna a parlare Rino. Dopo il 4-1 contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli ha parlato così a Sky Sport della partita di oggi e del match perso 3-0 a tavolino contro i bianconeri: ". Oggi l'abbiamo preparata bene, abbiamo cercato più volte il 4 contro 4 in avanti. Osimhen ci ha dato una grandissima mano. Ho visto grande mentalità, gran voglia di conquistare la palla, tanta determinazione. L'Atalanta è una di quelle squadre che può vincere il campionato perché anche oggi ha giocato da grande squadra. Un'altra squadra oggi avrebbe preso 6-7 gol, invece l'Atalanta è rimasta lì e ha evitato l'imbarcata".- "Per Osimhen, per la mole di lavoro che sta facendo. Lozano aveva già segnato, Osimhen ci sta dando tanto. A Parma ci ha fatto vincere la partita, ci ha fatto cambiare modo di tenere il campo. Siamo contenti per il suo gol, per tutto quello che fa è giusto che la butti anche dentro. Per Osimhen devo ringraziare Giuntoli e il presidente. E' da tempo che sono innamorato di questo calciatore. Ti fa salire, fa reparto da solo, crea superiorità numerica, anche se non segna tanto. A me piace palleggiare, ma se ho sistematicamente un tre contro tre o quattro contro quattro io me lo vado a prendere e non palleggio".​- ". L'impressione è che potevo andare a giocarmela. Avevo preparato la partita come quella di oggi.. Da parte mia ho detto di andarcela a giocare, mal che vada avremmo perso 3-0, ma almeno sul campo: facevo giocare lo stesso undici di oggi con Demme al posto di Bakayoko.". Qui le parole del presidente De Laurentiis. - "La prima non si sbaglia mai, Bakayoko non giocava da 7 mesi. Stiamo adottando un modulo nuovo. Dobbiamo migliorare. Ma la squadra è forte. Su Bakayoko sapete cosa penso. Io litigo coi miei giocatori, ma poi ci faccio subito. Ha una tecnica tutta sua. Non è un gran palleggiatore, ma se si mette ci riesce, specie nel centrocampo a due. Quando si mette a gestire lo fa bene. E' un giocare che ci mancava".- "Koulibaly lo dimostra da anni, solo l'anno scorso non ha fatto una gran stagione a causa degli infortuni, ma quando sta bene è un grandissimo difensore. Per le qualità che ha sbaglia ancora troppo tecnicamente, ma è un campionato".