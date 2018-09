nelle prime cinque partite di campionato non basta per restare in linea con l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica per tornare in Champions League.Un futuro a breve a termine da indirizzare positivamente, dunque, e lo stesso vale per quello a media distanza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri dopo l'incontro con la squadra,da chiudere., ma è presto per dire che il suo futuro possa essere già scritto in tempi brevi.L’ormai ex manager del Chelsea è assistito da un legale dell’Asso-manager inglese che ne tutelerà i diritti nelle sedi competenti. EvidentementeÈ indispensabile sciogliere questo doppio nodo per uscire a testa alta da questa incresciosa vicenda., dove sua figlia Vittoria prosegue gli studi. Conte, dunque, non ha fretta e si aggiorna sul calcio con la passione di sempre, in vista di nuove esperienze. Di recenteConte aspetta che giustizia venga fatta e al tempo stesso si prepara per tornare a fare le fortune dei club che lo chiameranno. Ovviamente