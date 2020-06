L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha stilato una sorta di lista dei riconfermati in vista dell'anno prossimo in casa Napoli. La squadra che verrà avrà dei punti fermi: Fabian Ruiz, Demme e Zielinski faranno parte degli inamovibili di Gattuso insieme con Di Lorenzo, Manolas, Mertens e Insigne. Se Demme è costantemente al fianco del portatore di palla, pronto a riceverne lo scarico, il talento di Fabian Ruiz è in costante crescita, ne sa qualcosa proprio l’Inter che, nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, è stata infilata proprio da un sinistro a giro dello spagnolo.