'Ignazio è dieci anni che veste questa maglia, è stato uno degli ultimi a prendere le cinquine che tiravo. Dopo ho avuto la fortuna di trovarlo nello spogliatoio qua, per me è stato un valore aggiunto. Mi conosceva bene da calciatore, sapeva che quando lo sguardo potevo sbroccare. Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, mi ha dato grande professionalità'. Così Rino Gattuso su Abate in conferenza stampa.