Sul caso De Vrij in Lazio-Inter, quest'oggi si è espresso anche Rino Gattuso: "Un professionista anche se ha firmato per un'altra squadra giocherebbe una grande partita. Perché non deve giocare se a livello mentale sta bene? Solo in Italia facciamo questi discorsi. Chi lo conosce mi ha detto che è un ragazzo con una grandissima mentalità. Secondo me deve giocare".