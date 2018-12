Ho dormito male e poco nella stanza fredda del piccolo hotel,non lontano da piazza Syntagma,a Atene. La delusione troppo grande, la sconfitta troppo bruciante, l'eliminazione troppo umiliante. E' vero,"Chiedo scusa a tutti i tifosi!" così Rino Gattuso ha chiuso la conferenza stampa al termine del match., dopo aver stilato pronostici sul prossimo avversario.. E' stata una brutta Europa League, ben peggiore della scorsa stagione,quando il Milan dei Cinesi si era qualificato alla penultima partita, superato i trentaduesimi e perso contro l'Arsenal, a causa, e ci risiamo, di un sesquipedale errore arbitrale. E ora?, anche se deve gestire una squadra con pochissime alternative ai titolari, qualcuno dei quali in brutte condizioni di forma mentale e fisica., anche se rientrare nell'Europa dei grandi solo per partecipare non è un pensiero entusiasmante. Oggi infatti è ancora enorme il divario anche con molte squadre arrivate terze.. Fattori che lo avrebbero convinto a tornare. Indispensabile la sua caratura tecnica e professionale per questa squadra Ancora più inspiegabile, se poi si puntasse su un pari età come Quagliarella. La sensazione triste è che si debba ripartire ancora da zero, o al massimo da... uno, vista la carenza di personalità di molti componenti della rosa., come il pensiero di essere l'unica squadra italiana a essere stata eliminata dalle Coppe. Quando finiranno questi anni bui, povero nostro Milan? Non ci sono riusciti italiani e cinesi. Ora ci provano, con fatica, anche gli Americani. Fino a quando, povero nostro Milan?