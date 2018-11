Pare sia tutto chiarito tra Gennaro Gattuso e Matteo Salvini: il tecnico del Milan e il Ministro degli Interni - noto tifoso milanista - sono stati protagonisti di un botta e risposta dopo il pari tra Lazio e Milan di domenica scorsa. «È stato uno sbaglio non fare sostituzioni» ha detto Salvini, «Pensi ai problemi del Paese» ha replicato Ringhio. La polemica è ufficialmente terminata sui social, anche se trova un ultimo strascico sulla lavagna dei bookmaker. Gli analisti di Sisal Matchpoint hanno aperto una speciale scommessa per il prossimo impegno del Milan, contro il Parma: si punta su una partita senza sostituzioni, ipotesi però, come riporta Agipronews, data a quota altissima 500. Il motivo è semplice, per vincere servirebbe che oltre a Gattuso anche Roberto D’Aversa, allenatore dei gialloblu, decida di non ricorrere alla panchina.