recita una famosa canzone dei Tiromancino, colonna sonora del film "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek del 2001: un motivo che si addice perfettamente alal Velodrome nell'esordio casalingo per il nuovo tecnico del Marsiglia, contro ilschiacciasassi dell'ex Shakthar.dunque: i due tecnici si ritrovano l'uno contro l'altro,. Al momento il bilancio parla di unper iniziare bene e per continuare alla grande.La penultima voltaBenevento-Milan dell'andata,terminò con un beffardo 2-2 grazie alnel ritorno invece i sanniti riuscirono addirittura ae gettarono nello sconforto i rossoneri e i propri tifosi, che dopo quella partita abdicarono definitivamente alla rincorsa al quarto posto, in un clima di delusione e rabbia. Gattuso si rifece però contro il Sassuolo, mancando comunque la qualificazione alla Champions a fine stagione.Eppure il primo confronto tra i due tecnici si svolse in unsi trattava dellaseconde classificate dei Gruppi C e A nel giugno 2016.Non fu assolutamente una partita tranquilla: nel finale infatti. Due tipi molto sanguinei, dal carattere infuocato, tanto da rischiare lo scontro fisico: domani uno scenario del genere è escluso, dopo la pace degli ultimi tempi, ma@AleDigio89