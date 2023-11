Si temeva il peggio per, e il peggio è arrivato: "Rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - si legge in un comunicato del Barcellona - e lesione associata al menisco esterno".. Il ko dello spagnolo cambia i piani di mercato del Barcellona, che per gennaio andrà a caccia di un nuovo centrocampista per sostituirlo.- Tra le possibili occasioni c'è, già cercato dalla Juventus al quale il giocatore ha dato apertura. L'Atletico Madrid non vuole scendere sotto i 35 milioni, sarebbe un'operazione da costruire magari partendo da un prestito. Un profilo al quale il Barcellona si era interessato già in estate è quello di, classe '99 che nel Benfica non sta trovando molto spazio e durante l'ultima sessione di mercato era stato anche un'idea del Milan. Un altro nome già accostato al Barça è quello dell'olandese, classe '99 del Feyenoord al quale in estate si era interessata anche la Lazio. Occhio anche a due giocatori della Serie A che potrebbero interessare il club blaugrana a gennaio: la stampa spagnola da giorni parla di un interesse per il brasiliano, e a Xavi piace da tempo Adrién; al momento, però, Atalanta e Juve non hanno intenzione di venderli.- E se il rinforzo arrivasse subito? Dalla lista svincolati c'è poco da pescare a centrocampo, ma. L'eventuale nuovo acquisto, potrà firmare solo fino a giugno. Un precedente esiste, e riguarda proprio il Barcellona: quando nel febbraio 2020 Luis Suarez rimase fuori 4 mesi per un infortunio al ginocchio sinistro, il Barcellona andò a prendere Martin Braithwaite dal Leganès. A mercato chiuso, sfruttando questa regola presente nella Liga.- A poche ore dalla comunicazione ufficiale però in casa Barça regna la rabbia per un infortunio che, secondo la società, si poteva evitare: secondo quanto sostiene la società la presenza di Gavi contro la Georgia non era fondamentale perché la squadra era già qualificata all'Europeo.. Ora, però, è tempo di andare sul mercato: parte la caccia a un centrocampista.