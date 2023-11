Dopo l'infortunio di Gavi, rottura del crociato, che lo terrà lontano dai campi di gioco per parecchio tempo, il Barcellona si sta guardando intorno per provare ad affondare un colpo a centrocampo. Dopo i nomi circolati negli scorsi giorni, per rimpiazzare lo spagnolo ai box, il club blaugrana sta pensando a Thiago Alcantara del Liverpool (il suo contratto scade il 30 giugno). Su di lui ci sono, però, anche Juve e Inter. A riportarlo è il portale 90min.