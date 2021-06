Intervistato da Radio Punto Nuovo, l'ex arbitro Claudio Gavillucci, uno dei protagonisti del servizio de Le Iene che ha riportato a galla i problemi e le comunicazioni arbitro-var nell'ormai celebre fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus del 2018, ha ribadito con forza la sua posizione.



COSCIENZA PULITA - "Ho dato mandato al mio avvocato di capire se effettivamente Orsato, Valeri e Rizzoli mi abbiano querelato, in quanto a me non è stato notificato niente e ho appreso la notizia solo dai giornali. Ho la coscienza pulita e sarei meravigliato se fosse vero, essendomi limitato a dire semplicemente la verità, quella che tutti gli arbitri che hanno utilizzato ed utilizzano la VAR conoscono, e cioè che la registrazione audio e video della gara comincia al primo minuto e termina al novantesimo".



INQUIRENTI AL LAVORO - "Da quanto si è visto nel servizio mandato in onda da "Le Iene", il PM bolognese è riuscito in effetti ad avere la registrazione dell’intero match, in apparente contrasto con quanto Rizzoli aveva dichiarato in alcune interviste. Cosa poi venisse archiviato e chi fosse incaricato a farlo, non era mio dovere saperlo né l’ho mai detto. Anche se a me non appassiona, chi vorrà conoscere se c’è stato e che fine abbia fatto il colloquio tra Orsato e Valeri in Inter-Juve del 2018 dovrà aspettare la conclusione delle indagini della squadra mobile di Bologna, sarà loro l’ultima parola".