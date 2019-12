. Leggo dappertutto che la “parte sportiva” della società che fa capo aspinge per averlo, mentre la “parte commerciale” che fa capo a Gazidis & co si oppone all’affare. In questo articolo non voglio entrare nel merito della questione, anche se conoscete già molto bene il mio parere. Non sto disquisire sul fatto che Ibra serva o meno a questa squadra.Ilche vinceva, che dominava il mondo, che superava brillantemente e rapidamente i periodi di crisi era un monolite.. Tutti remavano dalla stessa parte. Nessuno osava nemmeno pensare a dissidi o divergenze interne alla società.Poi le cose sono cambiate e. La dicotomia più grave, quella che ha segnato la storia del Milan, in negativo purtroppo, è stata quella tra. Appunto “la parte commerciale” in opposizione alla “parte sportiva”. Esattamente come adesso.Dopodichè la “parte sportiva” voleva continuare a fare affari con, per esempio, mentre la “parte commerciale” ha portato avanti ladel Milan. Esempi di divergenze di questo tipo hanno contraddistinto gli ultimi 8 anni rossoneri. E siamo arrivati fino alla scorsa stagione quando, proprio sotto Natale,Più o meno lo stesso scenario che ci viene presentato adesso da tutta la stampa sportiva, quindi si suppone che la cosa abbia un fondamento di verità.Ecco quando arriverà quel momento e quando ci sarà qualcuno in grado di garantire quella vera unità e coesione, prima in società e conseguentemente in campo, allora il Milan potrà davvero immaginare un futuro diverso da questo triste presente.Questo riguarda ancheIo sono il primo a pensare che lo svedese possa dare una grande mano a questa squadra, ma state sicuri che se alla prima partita sbagliata di Ibra ci sarà qualcuno in società pronto a dire: “Visto? L’avevo detto che era vecchio. Sapevo che Raiola ci avrebbe rifilato un pacco”, allora fallirà anche questo progetto.