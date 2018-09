Milan a caccia di un amministratore delegato. Nel nuovo organigramma rossonero manca ancora uno dei tasselli più importanti. A calciomercato chiuso, Elliott si sta soffermando proprio sulla ricerca del nuovo ad, ma senza alcuna urgenza visto che le deleghe al momento sono in mano al presidente Paollo Scaroni. Il primo nome della lista è sempre quello di Ivan Gazidis, attuale dirigente dell’Arsenal, ma le difficoltà per ingaggiarlo non mancano. Come svela il Corriere della Sera, il club londinese gli impone un periodo di gardening leave (sosta forzata) prima di passare a un’altra società e Gazidis deve trattare per liberarsene. Un altro ostacolo è lo stipendio: il Milan gli offrirebbe 4 milioni, ma il dirigente sudafricano ha chiesto anche una serie di clausole piuttosto onerose nel contratto. Si continua a trattare, ma i tempi si allungano e la strada è sempre più in salita.



IDENTIKIT CHIARO - Il nome è ancora da individuare, ma Elliott ha ben chiaro in testa l’identikit del nuovo ad: sarà un manager con esperienza e profilo internazionale, il quale avrà la priorità di aumentare il fatturato del club di via Aldo Rossi. Al Milan serve un uomo di numeri, due esperti di calcio sono già arrivati: Leonardo e Maldini. Il nuovo amministratore delegato dovrà quindi potenziare il settore commerciale, aumentare i contratti con gli sponsor, rafforzare il valore del marchio e sfruttare al meglio la popolarità del club. Gazidis nell'esperienza in corso all’Arsenal ha dimostrato di saper fare tutto ciò nel migliore dei modi e per questo resta in pole, ma Elliott sta iniziando a valutare anche altre candidature.