Ora che ha ricevuto nelle mani di Elliott pieni poteri anche nella gestione della parte tecnica del Milan, sono molte le questioni che Ivan Gazidis dovrà sbrogliare da qui ai prossimi mesi. Diversi i giocatori chiave sui quali fare chiarezza, da Donnarumma a Ibrahimovic passando per Romagnoli e Rebic, senza dimenticare Theo Hernandez.



IL NODO INGAGGIO - Il laterale francese acquistato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro ha oggi una valutazione che si è già impennata sino a quota 40-50, in virtù dell'ottimo campionato disputato. Una felice intuizione della coppia Maldini-Boban, sostenibile anche rispetto ai paletti economici fissati dal fondo Elliott, visto che Theo ha accettato un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Il giocatore non ha mai nascosto il feeling scoppiato con la città di Milano e il Milan, ma le intenzioni della proprietà di fissare un tetto agli stipendi che non superi i 2 milioni netti possono alimentare in futuro qualche dubbio sulla continuità dei giocatori più importanti della rosa.



DECIDE RANGNICK? - Hernandez è uno di questi e le pretendenti non mancherebbero alla porta del Milan qualora emergesse la volontà di cedere il giocatore per mettere a bilancio una plusvalenza. L'ex Real Madrid ha firmato un contratto fino al 2024 e al momento non ha manifestato il suo desiderio di cambiare aria, tanto più in una fase delicata come quella vissuta dal club rossonero, che si appresta a varare l'ennesima rivoluzione estiva con l'avvento di un nuovo allenatore che avrà ovviamente voce in capitolo sul futuro di Theo.