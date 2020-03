. Giustamente è impossibile decidere se si ripartirà con questo campionato, quando si ripartirà e come potrà essere impostata la prossima stagione, dai colossali problemi economici dei club ai calendari, dal calciomercato alle competizioni internazionali.Si, avete capito bene. Anche questa volta non ci facciamo abbindolare dalle ostentate e continue conferme del tecnico e non ci facciamo fuorviare dai numerosi e insistiti complimenti nei suoi confronti. Subito dopo la “cacciata” dia seguito delle fondate voci sull’arrivo di, sono piovute una serie di mozioni di fiducia da parte di Gazidis, dei suoi accoliti e della solita stampa di regime. Tante e reiterate.. Non è stato messo in discussione, anzi è stato rassicurato dai vertici.. Almeno per la prossima stagione.Non è ancora dato sapersi quale sarà il ruolo preciso di Rangnick, non si sa se si siederà in panchina in prima persona e avrà la diretta responsabilità tecnica della squadra oppure se ricoprirà un incarico più spiccatamente manageriale, in pratica se erediterà la poltrona dalla quale è stato bruscamente spodestato Boban.. Nel primo caso infatti sarebbe Rangnick stesso l’allenatore, nel secondo il tedesco, giustamente, sceglierebbe una figura di sua fiducia, che possa sposare esattamente la sua filosofia di gioco, lavoro e costruzione della squadra. Pertanto, al di là delle smentite di rito, fin troppo numerose per risultare credibili, Pioli probabilmente terminerà la stagione in corso, sempre che ripartano campionato e Coppa Italia e poi verrà salutato. Oltretutto, se non ci hanno raccontato altre bugie al momento della firma del contratto,Non abbiamo peraltro dubbi sul fatto che l’ex tecnico nerazzurro svolgerà con grande abnegazione e professionalità il suo lavoro fino a fine stagione, come ha fatto dal primo giorno in cui ha cominciato a Milanello.. A quest’ultimo e alle sue splendide parole dopo la rivelazione della positività al test delvogliamo dedicare la chiosa di questo articolo.