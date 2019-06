Ivan Gazidis, ad del Milan, ha commentato così la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico del club rossonero: "Paolo esprime qualità e valori che sono alla base del nostro Club - riporta il sito ufficiale rossonero -. Sono felice di averlo alla guida della nostra Area Sportiva. Con lui potremo puntare alla costruzione di un Club moderno formato da professionisti di altissima qualità. Sarà un cammino che faremo insieme, per un progetto impegnativo ma avvincente che richiederà grandi energie e dedizione. Sono certo che saprà trasferire la sua esperienza, la sua visione e la sua leadership. Paolo è parte integrante del Milan e conosce la via per arrivare al successo. Sarà per tutti un importante punto di riferimento".