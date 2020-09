Stadio e mercato. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni a The Athletic: "La mia ambizione è quella di riportare il Milan ai suoi livelli. E' un'opportunità magica per me, ho passato gli ultimi 18 mesi a capire come rafforzare la squadra, come creare un nuovo Milan. Quel Milan che tutti amiamo e che conosciamo attraverso la storia del calcio. Conosciamo la tabella di marcia per riportarlo in alto".Tutti i soldi che stavamo perdendo erano principalmente legati agli stipendi dei giocatori e alle commissioni agli agenti, che erano molto alte. La grande sfida è quella di essere più efficienti nell'utilizzo dei soldi, migliorando le prestazioni della squadra"."Non volevo che la scelta dei giocatori fosse legata agli agenti. E' importante avere una squadra di scouting di livello mondiale, soprattutto per i giovani. E' il cuore della nostra strategia".E' il potere del nome del Milan, che nel calcio significa ancora qualcosa"."Cambiare pensiero e metodologia non è stato facile, però adesso vediamo i risultati di questo lavoro e vediamo un Milan con tanti giovani talenti che non ancora raggiunto il loro top, mache va in una direzione molto chiara".. Il successo del Milan è l'obiettivo comune. Non c'è da litigare per questo. I risultati sono migliori quando c'è un confronto"."San Siro è un posto mitologico. Non è soltanto architettura, il tifo è straordinario. Su San Siro abbiamo riflettuto per tanto tempo. Probabilmente è più facile o economico mantenerlo ma la cosa giusta da fare è costruire un nuovo stadio di livello mondiale che possa essere un nuovo simbolo di una città all'avanguardia. Una città che vuole tornare al top. E' fondamentale"."Il nuovo stadio è importante. I. È anche una grande differenza rispetto ad altre squadre italiane. Un nuovo stadio ti dà tutti gli strumenti per riportare il Milan come una delle grandi forze del calcio italiano ed europeo. Gli stadi moderni sono più inclusivi. Hai più donne e più bambini. Sono più diversificati. Hai strutture per disabili completamente diverse.Sono lieto di poter dire che abbiamo un sindaco, Giuseppe Sala, che comprende davvero l'identità della città come città globale, come centro globale e come leader in Europa. Ha lavorato duramente per trovare soluzioni creative per realizzare questo obiettivo, mostrando una responsabilità per la città, per i suoi bisogni e per la prossima generazione di persone e cittadini. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio per creare ricordi, per creare orgoglio, per spingere in avanti la nostra città e per spingere in avanti i nostri club per le future generazioni di fan".