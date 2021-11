Anche il CEO rossonero Ivan Gazidis commenta a Milan TV il rinnovo di Stefano Pioli: "Il progetto continua, ma non solo quello. C'è anche qualcosa di importante per tutti noi che è la persona di Stefano, come rappresenta il Club e anche questo è importante. So che Maldini sente lo stesso. Pioli è incredibile in questo rispetto e questo è importante per trasmettere i valori ai giovani. Stefano è perfetto, non solo per il progetto calcistico ma anche come persona per il Club. Questa stagione? E' un processo, un passo dopo l'altro. Non è necessario pensare troppo avanti solo con i sogni. Pioli ora è andato a Milanello per lavorare e questo è fondamentale per il nostro progresso. Non parliamo troppo di sogni, parliamo di lavoro".