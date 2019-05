Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha dato una clamorosa rivelazione sul perché Elliott sia dovuta intervenire rilevando la proprietà del Milan.



EVITATA LA BANCAROTTA - "Va ricordato che Elliott ha preso inaspettata mente il club alla fine di luglio e ha dovuto in un paio di settimane risolvere problemi enormi. Ha ereditato un club che non poteva pagare i propri debiti e sulla testa aveva la spada di Damocle di pesanti sanzioni. Diciamolo subito: il Milan è stato salvato. Sono stati versati nel club 220 milioni di euro per rifornirlo di capitale e rispondere agli obblighi. Non farlo avrebbe significato bancarotta e rischio retrocessione".