Ivan Gazidis, ad del Milan, è rientrato in Italia dopo le cure (con esito positivo) effettuate negli USA contro il tumore che lo ha colpito. Il dirigente ha voluto salutare le persone che lavorano nel Milan con un videomessaggio in italiano.



"Carissimi colleghi,



sono proprio contento di essere ancora qua a Casa Milan, la nostra casa.



Vorrei innanzitutto ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro sostegno, la vostra vicinanza, per tutti i messaggi che hanno fatto una grande differenza per me e per la mia famiglia. Non lo dimenticherò mai. Ho imparato cosa è la famiglia Milan.



Devo rispettare i consigli dei medici, ma vorrei al più presto possibile incontrarci di persona ancora una volta. Sono orgoglioso del nostro progresso durante questo periodo sia sul campo che fuori; dobbiamo continuare così: tutti insieme stiamo scrivendo una nuova storia per il nostro grande club.



Ci rivediamo presto. Non vedo l'ora. Forza Milan sempre".