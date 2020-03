La situazione dirigenziale è sempre più pesante in casa Milan. Perché l'ad Ivan Gazidis vuole un incontro al più presto con Zvone Boban e Paolo Maldini viste le stoccate ormai pubbliche e le continue divergenze, dalla questione Rangnick fino alla gestione del mercato estivo, passando per le strategie sui giovani e il rinnovo di Ibrahimovic. Insomma, una spaccatura importante che potrebbe portare al divorzio con l'attuale area tecnica tanto che Gazidis studia già le alternative da portare sul tavolo al gruppo Elliott.





IDEA CAPELLO - In particolare, il Corriere dello Sport rivela che l'ad rossonero pensa seriamente a Fabio Capello per la dirigenza del Milan che verrà. Ex allenatore tra le altre anche dello stesso Milan e attualmente talent Sky, Capello è ritenuto figura ideale perché esperto sotto ogni aspetto calcistico, pronto ad aiutare nei rapporti con Lega e non solo, conosce l'ambiente Milan e diventerebbe una potenziale soluzione se Boban e Maldini dovessero salutare. Un manager che abbia carisma e autorità, Gazidis vuole una figura così nel Milan che verrà e Capello è nella ristretta lista dei possibili candidati.