Continua il grande successo per GAZZELLE, dopo aver registrato il sold out anche per venerdì 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI), l’artista romano annuncia due date del suo nuovo “PUNK TOUR ESTATE 19”: Roma, sabato 6 luglio al Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica e a Bologna, venerdì 12 luglio al Bologna Sonic Park presenta Indimenticabile Festival – Arena Parco Nord.



Il nuovo tour dell’artista romano partirà con la DATA ZERO all’RDS Stadium, mercoledì 27 febbraio 2019 e proseguirà con due concerti esclusivi nei più importanti palazzetti d’Italia. A seguire GAZZELLE farà tappa nei principali club di tutto il paese con 11 date di cui 5 già sold out, mentre da luglio darà il via al suo tour estivo.



GAZZELLE, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (“Non sei tu” è stato certificato disco d’oro da Fimi/GfK Italia) e il suo primo tour, terminato a dicembre con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.