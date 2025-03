Gazzetta - Juventus, Giuntoli a Motta: "Mi vergogno di averti scelto". La ricostruzione

Laha deciso di imprimere una sterzata al proprio finale di stagione,Al primo pomeriggio del 23 marzo questo movimento deve ancora acquisire i crismi dell'ufficialità, ma il domino è pronto a partire con il croato che firmerà fino alla fine della stagione con la possibilità di discutere un eventuale prolungamento. Ma come si è arrivati a questa decisione?Ricostruisce La Gazzetta dello Sport che, dopo il 3-0 incassato dalla Fiorentina, Cristianonon era andato per il sottile nel faccia a faccia con l’allenatore., avrebbe tuonato il direttore tecnico in presenza di Scanavino, ribattendo sull’incapacità della squadra di proporre un gioco idoneo.evidentemente. Questa convinzione di aver fatto il possibile avrebbe spinto la dirigenza a cambiare. Inoltre, c'è da segnalare una diversità di vedute sul mercato: per Giuntoli sarebbero sufficienti pochi acquisti per competere per lo Scudetto, per Motta di più.

A questo punto Igor, nome che è sembrato convincere anche i componenti dello spogliatoio, è chiamato a inseguire proprio l'ex squadra di Motta, ilche ha sorpassato i bianconeri nell'ultima giornata grazie al 5-0 rifilato alla Lazio, a sua volta un'avversaria per la corsa alla Champions.