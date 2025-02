Gazzetta - Inchiesta ultras Inter e Milan, a breve la chiusura: deferimenti a marzo, processo tra aprile e maggio

, con il completamento degli interrogatori previsto a breve e l’invio, già dal mese prossimo, degli avvisi di conclusione indagini che anticiperanno i deferimenti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, da quel momento, società e tesserati interessati potranno optare per il patteggiamento oppure difendersi in tribunale.Nel quadro della più ampia, lasi è concentrata sulla componente sportiva del procedimento, mentre vertici del calcio e rappresentanti politici continuano a dibattere su come garantire una maggiore sicurezza nel mondo del pallone.Tra gli imputati figurano ex responsabili delle curve dei due club:Accanto a questi,nell’ambito di una maxi operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra, sono accusati di associazione a delinquere, con l’aggravante mafiosa rivolta ai tifosi interisti.Subito dopo gli arresti,, a, ha richiesto alla Procura milanese l’accesso agli atti dell’indagine. I documenti – composti da centinaia di verbali e da circa 15 mila pagine, tra cui numerosi interrogatori a calciatori e dirigenti svoltisi a Milano – sono giunti nei suoi uffici in via Campania il 27 novembre, dando il via immediata all’apertura di un fascicolo sportivo.Chinè ha ritenuto necessario approfondire alcuni interrogatori, coinvolgendo soggetti come gli SLO, figure di raccordo tra tifoserie e società, mentre per nomi altisonanti qualile dichiarazioni rese ai pm sono state giudicate sufficienti.Nei prossimi giorni si completerà la fase investigativa, con la predisposizione degli avvisi di chiusura indagini., che prevede il dimezzamento della pena. Al termine di questo periodo scatta il decreto di deferimento: se le contestazioni si rivelassero particolarmente gravi e non si optasse per il patteggiamento, ilL’intento dichiarato è di concludere la stagione senza ulteriori ombre sui possibili rapporti tra alcuni tesserati di Inter e Milan e le frange più radicali della tifoseria, in quanto ilsportiva non ammette tali legami. A conferma di questa linea, il presidente della, solo due giorni fa, aveva ribadito la necessità di adottare misure preventive simili al pre-DASPO – escludendo dallo stadio chiunque abbia precedenti per atti di violenza, anche fuori dal contesto sportivo – e ha sottolineato il ruolo di controllo della Federazione.Anche il presidente del CONI,, intervenuto ieri in commissione antimafia alla Camera, ha difeso il modello inglese, che prevede tribunali all’interno degli stadi e processi per direttissima. Possibile misure che potrebbero essere applicate nel prossimo futuro.