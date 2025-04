Gazzetta - Inter, contatto con David: i dettagli dell'offerta nerazzurra

durante la prossima sessione di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport,. La notizia di oggi, riferisce La Gazzetta dello Sport, è questa: il club nerazzurro non si è sfilato dalla corsa per l’attaccante del Lilla. Tutt’altro. Dieci giorni fa, nelle ore immediatamente precedenti al derby di Coppa Italia,, il cui agente è Nick Mavromaras. È un segnale facilmente interpretabile: un contatto molto interessato per capire l’evoluzione della situazione intorno al giocatore in scadenza con il Lilla.

(canadese classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille a giugno), ovvero un ingaggio da 8 milioni di euro netti e una commissione pesante per il trasferimento (si parla addirittura di due cifre, 10 milioni)., ma per ora senza affondare il colpo ( LEGGI: Jonathan David: la Juventus c'è, ma non alla cifra richiesta oggi ).Non oggi, perché i tempi non sono maturi. Ma più in là, se come sperano e credono in viale della Liberazione nessuno nel frattempo si sarà spinto al punto di avvicinare le richieste del canadese.. Più su difficilmente Marotta e Ausilio potranno spingersi.