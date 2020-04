Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter si avvicina al primo acquisto per la prossima stagione. In questi giorni per via telefonica Marotta e Ausilio stanno lavorando per accontentare Antonio Conte sul fronte attacco con un rilancio per Olivier Giroud: "Questa volta sembra davvero che Conte avrà l'attaccante che pretendeva già a gennaio, il colpo è vicino. L'Inter rilancia con Giroud con un contratto biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali (presenze, gol) non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa possa essere l’offerta giusta e che il francese campione del mondo sia il prossimo parametro zero ad aggiungersi alla lista recente (De Vrij, Asamoah, Godin)".