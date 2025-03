Getty Images

L'Italia chiamò.. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non è stato ancora nominato, ma è già stato contattato e il processo di selezione è a buon punto. L'annuncio potrebbe arrivare a giugno:In carriera Prandelli ha giocato con Cremonese, Atalanta e Juventus e ha allenato Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Fiorentina, Galatasaray, Valencia, Al-Nassr e Genoa oltre all'Italia. Avrà un ruolo di regia, di coordinamento tra il settore tecnico, il settore giovanile e scolastico, i centri federali e il Club Italia che riunisce le nazionali. Il rapporto con Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, sarà inevitabilmente stretto: hanno già lavorato insieme. Il resto è da definire e starà a Gravina, Prandelli e Spalletti scegliere in quale direzione andare.

: sempre secondo la Gazzetta dello Sport,