Gazzetta - Juventus, Chiellini pronto all’ingresso nell’area sportiva: il ruolo

. I recenti risultati negativi che hanno sancito l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia dei bianconeri, sommati alla pesante sconfitta in campionato per mezzo dell’Atalanta, hanno acceso diversi campanelli d’allarme a Torino.. L’ex difensore, infatti, dopo aver appeso li scarpini al chiodo, è tornato alla Juve nelle vesti di dirigente, con il ruolo di Head of Football Institutional Relations (si occupa di rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche a livello nazionale e internazionale).

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però,. In casa Juve, per rialzare la testa c’è, infatti, bisogno di una figura che conosce bene le dinamiche bianconere e l’ex difensore italiano potrebbe essere il profilo giusto da cui ripartire.- un ruolo che fa da collante tra l’area sportiva e la parte manageriale del club - per aiutarenella gestione quotidiana della squadra.