Gazzetta - Juventus, ora mancano 30 milioni: tra mercato di giugno e le riflessioni di Exor, cosa può succedere

Due esoneri in due anni per la, che si ritrova a fare i conti con un altro bilancio appesantito dal cambio in panchina.: il club, spiega La Gazzetta dello Sport, dovrà accantonare a bilancio l’intero compenso pattuito per i restanti due anni di contratto, oltre a pagare ovviamente le ultime mensilità di questa stagione: secondo la Rosea,- C'è di buono che una spesa del genere, "una tantum" (solo una volta),, a meno che la Juve non si affidi l'anno prossimo ad un allenatore dallo stipendio superiore a quello di Motta, 3,5 milioni. Motta che, se si accasasse altrove, produrrebbe una risoluzione contrattuale in grado di alleggerire quanto messo da parte.

, come ormai è noto,dopo l'ultimo aumento di capitale: per rispettare la tabella di marcia che dovrebbe portare alla generazione di un utile entro il 2026/27,, erodendo non più di un terzo del capitale sociale che, al 30/6/2024, risulta di 15 milioni. Quindi cosa ne consegue, all'atto pratico?. Non basterà qualche operazione di contorno, anche perché la squadra è uscita anzitempo sia dalla Champions sia dalla Coppa Italia privandosi di ulteriori guadagni da aggiungere a quelli già percepiti con il ritorno nella massima competizione europea.

- Viene in aiuto ile quel che ne consegue:indetta dalla FIFA per le squadre partecipanti: paradossalmente,. Il tuttoSono ore di riflessione febbrile, anche perché se si indebolisce troppo la rosa si rischia di mancare l'accesso alla Champions League, perno fondamentale del piano.