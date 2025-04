Gazzetta - La Juventus valuta la multa a Douglas Luiz per il suo sfogo social

AFP or licensors

Il clamoroso sfogo via social di, centrocampista brasiliano arrivato allanell'estate 2024, non è piaciuto per nulla alla società bianconera. E' stato uno sfogo pesante che ora rischia, inevitabilmente, di complicare - ancora di più - la posizione dell'ex Aston Villa, sul cui futuro a Torino continuano ad aleggiare fortissimi dubbi nonostante un contratto di cinque anni valido fino al 30 giugno 2028.- "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!", il messaggio di Douglas Luiz in risposta a un tifoso.

Un atteggiamento che non è affatto piaciuto alla Juventus, la quale, secondo La Gazzetta dello Sport, ora starebbe seriamente pensando di. Sarebbe l'ennesima pietra tombale su un rapporto mai nato tra Madama e il centrocampista brasiliano.- Se c’è un mercato pronto ad accogliere profili come il suo, è la Premier League. In Inghilterra ha lasciato un’impronta importante, che ancora oggi riecheggia nei corridoi delle big. Ilsono le società più attente: entrambe lottano per un posto in Europa, e lo considerano una pedina utile e di valore. In pole sembrano esserci i Magpies, anche per una questione strategica:: sarebbe un trasferimento più in linea con le sue aspettative personali, oltre che con le richieste avanzate dal suo entourage.