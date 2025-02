Gazzetta - Lucca verso l'addio all'Udinese. Chi lo vuole in Italia e quanto può costare

Dal non aver paura di tirare un calcio di rigore, come canta De Gregori, all' ammissione di colpa con "Volevo essere un duro" di Lucio Corsi, protagonista al prossimo Eurovision Song Contest di Basilea. Il momento disi presta in tutto e per tutto al cantautorato italiano, ma la sua storia con l', dopo quello che è successo a Lecce, rischia di essere avviata verso la fine.Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che parla, oltre che di unaanche di un', cosa che comunque sarebbe stata possibile anche senza quer pasticciaccio brutto de Via... del Mare.

Riepilogando brevemente: poco dopo la mezz'ora dell'anticipo della 26esima giornata di campionato,rigore per gli ospiti e palla in mano a Lucca, che impedisce a Thauvin, battitore designato, di tirare. Niente e nessuno riesce a dissuadere il bomber di Moncalieri, chePoi il tecnico Runjaic lo sostituisce, commentando dopo la partita: "Thauvin è il nostro primo rigorista. Lucca ha tirato un rigore fantastico, ma ho deciso di sostituirlo per punizione. In ogni caso siamo tutti felici per la vittoria. Non è la prima volta che succede un episodio del genere nel calcio. La discussione è durata troppo a lungo, alla fine Lucca ha deciso da solo di calciare. Ci sono delle regole e delle gerarchie da rispettare, ne riparleremo tra di noi in settimana nello spogliatoio".

Lucca, quindi, dovrebbe fare le valigie in estate. Il suo profilo interessa a praticamente tutte le big del nostro campionato, dallache manca di un vice Dovbyk, dalche lo ha già cercato a gennaio, all'che vuole dare alternative a Lautaro e Thuram, alin cerca di centimetri per il proprio attacco.ma molto dipenderà dall'impiego e dal rendimento dell'attaccante da qui alla fine della stagione.