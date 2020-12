Secondo La Gazzetta dello Sport, Gabriele Zappa è molto ambito sul mercato. Il giovane terzino classe '99 del Cagliari che sforna assist come pochi altri ora piace molto al ds della Juve, Fabio Paratici, che lavora per prenderlo. E pensare che era dell'Inter: "Domenica ritrova l’Inter, dove è cresciuto nel settore giovanile, dopo esser passato dall’Accademia Nerazzurra. Non lo hanno mai considerato più di tanto ad Appiano Gentile perché in Primavera gli preferivano spesso e volentieri un altro terzino destro e Gabriele, che la cosa l’ha sofferta, non è andato oltre una panchina in Europa League con Luciano Spalletti. E l'Inter ci sta ripensando, a Conte lui piacerebbe tanto...".