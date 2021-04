Un'ossessione con un preciso nome e cognome: Mario Balotelli. Il protagonista è un uomo di 30 anni, bresciano, che nei giorni scorsi è finito a processo presso il Tribunale di Brescia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della fidanzata, 31enne, amica dell'attuale attaccante del Monza. Convinto che la compagna avesse una relazione con lui, infatti, la picchiava in continuazione, mosso dalla gelosia. Il pm - riporta Repubblica - ha chiesto 13 anni di carcere: l'uomo era già stato condannato a due anni per maltrattamenti ai danni di una precedente fidanzata. Lo stesso Balotelli, inoltre, era già intervenuto in difesa della fidanzata dell'uomo in altre circostanze per difenderla da attacchi del compagno.