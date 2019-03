Accordo a tre fra Atletico Madrid, Monaco e Sporting Lisbona per Gelson Martins sulla base di 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano lusitano Record, così si eviterà di portare il caso in tribunale. L'anno scorso l'ala aveva rescisso unilateralmente il contratto col club portoghese per poi trasferirsi all'Atletico, che a gennaio lo ha girato in prestito al Monaco.