Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Genk-Fiorentina, prima giornata di Conference League:



Arbitro: Stéphanie Frappart FRA

Assistenti: Mikael Berchebru FRA, Steven Torregrossa FRA

Quarto uomo: Bastien Dechepy FRA

Var: Pierre Gaillouste FRA

Avar: Maika Vanderstichel FRA



23' - Ranieri segna la sua doppietta, è in posizione regolare sul colpo di testa di Milenkovic. Galarza lo tiene in gioco.