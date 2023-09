Genk-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata del gruppo F in Conference League. Dopo aver perso la finale contro il West Ham lo scorso 7 giugno a Praga, i viola riprovano ad arrivare in fondo alla competizione anche se siamo solo all'inizio. Arbitra la francese Stephanie Frappart.



LE ULTIME - In Belgio senza Bonaventura e Ikoné, Italiano medita di lanciare i due giovani argentini Infantino e Beltran, favoriti su Mandragora e Nzola. Gli altri due ballottaggi di formazione sono tra Ranieri e Martinez Quarta al centro della difesa e tra Kouamé e Sottil sulla fascia sinistra offensiva. Dall'altra parte assente lo squalificato Paintsill, in attacco gioca lo svizzero Zeqiri, una meteora alla Juventus.



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe; Heynen, Galarza; Bonsu Baah, El Khannouss, Oyen; Zeqiri. All. Vracken.



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran. All. Italiano.