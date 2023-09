Bryan Heynen, capitano del Genk, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina:



"Seguo la Serie A, magari anche in futuro chissà. La mia passione per l'Italia arriva dalla folta presenza di italiani qui in città, o anche amici italiani. Posso dire ai miei compagni di dare tutto il possibile. Io alla Fiorentina? Io ho letto solo quello che ha scritto la stampa locale, non so altro".