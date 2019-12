Reduce da due esclusioni nelle ultime tre gare del Genoa, Lasse Schöne non sta certamente vivendo il periodo migliore della propria carriera. Il salto dal campionato olandese a quello italiano si sta rivelando più difficile del previsto anche per un giocatore esperto come lui: "Certo che mi manca l'Ajax - ha dichiarato durante un'intervista concessa ad Algemeen Dagblad - quando li vedo giocare in Champions un po’ soffro. Ma non ho rimpianti, non voglio vedere questa mia nostalgia come una cosa negativa. Anzi, mi piace".



Il centrocampista danese non sembra dunque avere intenzione di tornare sui propri passi, nonostante le differenze tra il calcio che ha conosciuto per gran parte della sua vita sia molto diverso da quello che vive oggi: "A Brescia licenziano un allenatore e lo nominano di nuovo dopo un mese. Qua è possibile. E poi qui tutti credono fermamente nell'utilità dei ritiri pre-partita. Quando dico che all'Ajax dovevamo essere al club tre ore prima della gara, mi guardano in modo strano. Quando in Italia non sei convocato ti arriva un messaggio, punto e basta. E non devi lamentarti. Ma è un tipo di cultura che non posso e che non voglio affatto cambiare".



Schöne, infine, riserva una stoccata al vecchio allenatore Ten Hag: "Meglio dire addio piuttosto che avere a che fare con un allenatore che dice bugie. E poi la scorsa stagione è stata il modo perfetto per chiudere la mia esperienza all’Ajax".