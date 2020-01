Dovrà attendere ancora un po' Cristian Romero prima di vestire la maglia della Juventus.



Pur essendo stato acquistato la scorsa estate dai campioni d'Italia, il difensore argentino rimasto in prestito al Genoa fino al termine di questa stagione, pur salutando la Lanterna a fine torneo, difficilmente vestirà il bianconero nel prossimo campionato. Nei piani della dirigenza torinese il centrale sudamericano rappresenterebbe una pedina di parziale conguaglio all'interno dell'operazione Kulusevski.



Acquistando lo svedese di proprietà dell'Atalanta, infatti, la Juventus si sarebbe impegnata a girare al club bergamasco oltre ad un notevole corrispettivo economico anche il cartellino del giovane ex capitano del Belgrano ma solo a partire dalla prossima estate. Romero quindi concluderebbe l'attuale stagione in Liguria per poi trasferirsi in Lombardia il prossimo luglio.



A rivelare il possibile scenario di mercato è questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, la quale tuttavia non specifica né cifre nè modalità dell'eventuale trasferimento a Bergamo di Romero.