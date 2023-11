Ci sono date che nella storia di un club e dei suoi tifosi non sono mai come le altre. Per il Genoa e tutto il popolo rossoblù il 6 novembre è una di queste.E' in questo giorno che nel 2002si arrendeva al mostro che lo aveva aggredito. Un mostro silenzioso e bastardo che ti mina il fisico ma ti lascia lucida la testa. Un mostro di cui il mondo del calcio ha imparato a conoscerne effetti e nome, tremando solo a sentirlo pronunciare: sindrome laterale amiotrofica. Più semplicemente la SLA.Da allora sono passati 21 anni. Oltre due decenni senza il capitano del Genoa più bello del dopoguerra. Uno dei giocatori più amati e stimati di sempre non solo dai genoani. Signorini, infatti, aveva saputo farsi apprezzare dentro e fuori dal calcio per quelle doti umane poi non così comuni nel dorato mondo del pallone.